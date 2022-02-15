Beşiktaş deplasman maçında yine kayıp yaşadı. Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanına çıkan Beşiktaş öne geçtiği mücadelede yediği golle 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş’taki kan kaybı devam etti ve sıralamada Beşiktaş 1 sıra daha düştü. Siyah beyazlı takım sahaya çıktığı son 3 lig maçında galibiyet alamadı. Son 3 maçında sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta gol yollarındaki sıkıntı dikkat çekti. Beşiktaş rakip kaleye gol atmakta oldukça etkisiz kaldı. Bu müsabakalarda gol bulmayı başarsa bile gollü beraberlikler aldı. Beşiktaş, sahaya çıktığı son 6 karşılaşmanın 4 tanesinde yalnızca tek gol attı. 2 maçta ise Siyah Beyazlı takım mücadeleyi golsüz tamamladı.

Teknik direktör Önder Karaveli, gol sorununa çözüm bulamadığı için eleştiri oklarının hedefi oldu. Sergen Yalçın sonrası göreve gelen Önder Karaveli, Beşiktaş’ın kaybetme alışkanlığına son verdi. Fakat Antalyaspor ve Adanaspor maçlarında sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, takımının 4 puan kaybetmesinde baş sorumlu olarak teknik direktör Önder Karaveli gösterildi. Önder Karaveli Antalyaspor maçında üçlü defansı denediği için eleştirildi. Adana Demirspor maçında da yanlış oyuncu değişiklikleri yapması nedeniyle puan kayıplarının baş sorumlusu olarak resmen hedef haline geldi. Beşiktaş deplasman kayıbı yaşadığı Adana Demirspor maçında Larin ve Batshuayi puan kayıplarından sorumlu oldu. Hücumda hiçbir etkinlik gösteremeyen bu ikili defansif yönden de takıma istenilen katkıyı vermedi. Özellikle Beşiktaş’ın maçın ikinci devresinde kendi sahasından çıkamadığı anlarda takıma katkı veremeyen ve topu ileriye taşıyamayan bu ikili de tepki çekti.

Beşiktaş, Son 50 Yılın En Kötü Deplasman Karnesine Sahip

Beşiktaş, son 50 yıllık istatistiklere bakıldığında en kötü deplasman karnesine sahip. Bu sezon Beşiktaş’ın deplasmandaki aldığı en son galibiyet beşinci haftada Antalyaspor’a karşı 3-2 oldu. Beşiktaş, bu dönemde o dönemden bu yana deplasmanda galip gelemedi. Deplasmanında bu sezon 13 maça çıkan Beşiktaş sadece 2 galibiyet aldı. Bunun dışında 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Böylece Beşiktaş son 50 yıl baz alındığında en düşük deplasman istatistiğine sahip oldu.