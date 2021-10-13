Sezona oldukça iyi başlangış yapan ancak sakatlıklardan bir türlü yakasını kurtaramayan Beşiktaş, milli aranın ardından haftanın açılış maçında Başakşehir’le karşılaşacak. Bu maçta bazı oyuncuları sakatlıkta dönse de, yeniden sakatlık krizi yaşamak istemeyen Sergen Yalçın’ın bu oyuncuları riske etmesi beklenmiyor.

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, son haftaları sakatlıklarla boğuşarak geçirdi. İdeal 11’inin neredeyse tamamı sakat olan siyah beyazlılar, bu dönemde önemli puan kayıpları yaşadı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına da 11 oyuncu eksikle çıkan Beşiktaş’a milli ara adeta ilaç gibi geldi. Bazı önemli sakat oyuncuları iyileşen Beşiktaş, milli aranın ardından 9. hafta açılış maçını oynayacak. Ancak Sergen Yalçın’ın bu oyucuları Başakşehir maçında oynatması beklenmiyor.

Bir Sakatlık Krizine Daha Tahammülü Yok

Beşiktaş son haftalarda yaşanan sakatlıklar nedeniyle önemli puanlar kaybetti. 5. haftayı lider olarak kapatan siyah beyazlılar, önce 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor karşısında skoru koruyamadı ve 2 puan kaybetti. Ardından Altay deplasmanına giden Beşiktaş, bu maçta ise mağlup oldu. 2 haftada 5 puan kaybeden siyah beyazlılar, liderlikten olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında da mağlup oldu. Bir daha böyle zorlu bir dönem geçirmek istemeyen Sergen Yalçın’ın bir daha sakatlık sorunlarına tahammülü kalmadı.

Milli arada bir çok oyuncusu iyileşen Sergen Yalçın, artık kadro kurma konusunda daha rahat. Beşiktaş’ta şu an sadece N’koudou ve Mehmet Topal’ın sakatlıkları devam ediyor. Haricinde tüm oyuncuları iyileşen Beşiktaş’ta yine de cuma günü oynanacak olan Başakşehir maçında yeni iyileşen oyuncuların riske edilmemesi bekleniyor.

Beşiktaş’ta milli ara esnasında Larin, Atiba, Ghezzal ve Pjanic iyileşti. İlk 11’de forma giyen ve Beşiktaş’ın başarısında oldukça önemli rol oynayan bu oyuncuların Başakşehir maçında sahada olmaları zor görünüyor. Sergen Yalçın’ın bu oyuncuların yeni sakatlıktan çıkmış olmalarından dolayı yeniden sakatlanma riskini göze alması düşük bir ihtimal. Ayrıca bu oyuncuların maç eksiklerinden ötürü istenen performansı vermeleri de zor.