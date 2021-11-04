Beşiktaş Avrupa’da hayal kırıklığı yaşıyor

Transfer döneminde, özellikle Şampiyonlar Ligi’ni düşünerek sansasyonel transferler yapan ve piyasa değeri 100 milyon euroyu aşan bir kadro kuran siyah beyazlılar, 4 maçta sıfır çekti.

Ghezzal ve Rosier’i kadroda tutan Beşiktaş, Pjanic, Teixeira, Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna katmış, yerli olarak da transferin gözde isimleri Salih, Kenan ve Umut Meraş’ı transfer etmişti.

Öncelikli hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen ve mutlaka gruptan çıkma inancında olan siyah beyazlıların yaptığı hesapların hiç biri tutmadı.

Kurulan rüya kadro, sahada oynanan oyun ve alınan skorlar sonucunda karşılığı alınamayan ve averajı da oldukça kötü olan bir takıma dönüştü.

Bulduğu pozisyonları gole çeviremediği gibi, rakiplere de inanılmaz derecede kolay pozisyon veren Beşiktaş, sonuç olarak 4 maçta 4 mağlubiyet, atılan 2, yenilen 12 olmak üzere 0 puan ve -10 averajla grubun son sırasına yerleşti.

Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’ndeki 32 takım içinde -12 averaja sahip Malmö’den sonra -10 ile en kötü averaja sahip ikinci takım durumunda.

Kötü oyun görülmedi başka bahaneler arandı

İlk Dortmund maçının oynandığı 15 Eylül’den bu yana saha içine pek iyi bir oyun koyamayan siyah beyazlılar, yedeklerin maç alacak performansta olmadığını görmeyip, sakatlıkların çok fazla olduğu bahanesinin üstüne sığınıp devler arenasında da şanssızlıktan yakınarak haftaları geçirdi.

Ancak sakat futbolcuların dönmesine rağmen, futbolun iyileşmemiş olması ve maçlar oynandıkça yeniden fazla sayıda sakat verilmeye başlanması, doğal sonucu Şampiyonlar Ligi’nde sıfır çekmeye ve 100 milyon TL’nin üstünde gelirden olmaya kadar getirdi.

Beşiktaş, bugünden itibaren nerede hata yaptığını sorgulayıp, yanlışları düzeltmeye çalışarak lige odaklanacak ve ilk etapta 7 puan gerisine düştüğü lider Trabzonspor’u yenerek milli araya bir nebze moralli girmeye çalışacak.

Ligde şampiyon olan Sergen Yalçın Avrupa’da galibiyet alamadı

Beşiktaş ile geçen sezon şampiyon olan ve bunu kısıtlı bir kadro ile başaran Sergen Yalçın, çok daha geniş ve daha çok yıldızı olan kadro ile esas hedefi olan Avrupa’da galibiyet alamadı.

Siyah-beyazlıların başında dün akşam 6. Avrupa maçına çıkan tecrübeli teknik adam, galibiyet alamayarak kötü bir istatistiğe sahip oldu.

Geçen sezon öncesi Şampiyonlar Ligi elemesinde Yunanistan takımı PAOK’a deplasmanda 3-1 yenilen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, peşinden Avrupa Ligi elemesinde de Portekiz temsilcisi Rio Ave ile 1-1 berabere kalıp penaltılarla Avrupa’ya veda etti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefleyen Sergen Yalçın’ın planları yine tutmadı ve siyah beyazlılar Dortmund’a 2-1, Ajax’a 2-0, Sporting CP’ye de 4-1 ve 4-0’lık skorlarla yenildi.