Atakan Üner’i Beşiktaş, Ümraniyespor’a kiraladı

Galatasaray’da teknik direktörlük görevine son verilen Fatih Terim, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Yayınlanma: 21:34 – 13 Ocak…

Süper Lig’de sezonun ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Yeni Malatyaspor, üç futbolcuyu birden transfer etti. Yayınlanma: 21:22 – 13 Ocak…

Galatasaray’da Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra tercüman ve A Takım idari menajeri görevini yürüten Mert Çetin ile de yollar…