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Atakan Üner’i Beşiktaş, Ümraniyespor’a kiraladı

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Beşiktaş’ın 2020’de kadrosuna kattığı Atakan Üner’i ikinci kez Ümraniyespor’a kiraladı. Atakan, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında da İstanbul ekibine kiralık gönderilmişti.

Beşiktaş’ın 22 yaşındaki futbolcusu Atakan Üner, sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor’a kiralandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcularımızdan Atakan Üner, 2021-22 sezonu sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur.

Atakan Üner’e Bereket Sigorta Ümraniyespor’da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” denildi.

ÜMRANİYESPOR AÇIKLAMASI

“Hoş geldin Atakan! Kulübümüz Beşiktaş’tan Atakan Üner’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Atakan’a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz.”

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