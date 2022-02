Beşiktaş Altay Muhtemel 11’i

Siyah beyazlı takım, Ahmet Çalık, Süper Lig 26. hafta mücadelesinde kendi evinde Altay’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Son maçlarda istediği performansı yakalayamayan elde edemeyen Beşiktaş, beraberliğe abone oldu. 8 eksik ile Altay maçına çıkmaya hazırlanan Beşiktaş’ta hedef galibiyet ve yeni bir çıkış. Birçok nedenle Beşiktaş as oyuncularından bu mücadelede faydalanamayacak.

Son 3 maçında üst üste 3 beraberlik alan Beşiktaş, ligde sekizinci sıraya kadar geldi. Kötü gidişata son vermek isteyen Kara Kartal’da hedef kesinlikle galibiyet. Bu yüzden siyah beyazlı teknik kadro ve oyuncular tamamen galibiyet üzerine planlarını yaptı. Böylece hem kötü gidişe son vermek hem de çıkışa geçmek için başlangıç maçı olması açısından Altay maçı oldukça önemli.

Beşiktaş Altay, Muhtemel Kadro

Beşiktaş Altay mücadelesine yine kalede Ersin Destanoğlu ile çıkması bekleniyor. Defans dörtlüsünde Kerem kalafat Wellington Vida ve umut Meraş’ın sahaya çıkması bekleniyor. Defansın hemen önünde, Josef de Souza muhtemel 11 içerisinde yer alıyor. Rachid Ghezzal, Can Bozdoğan, Emirhan İlkhan ve Alex Teixeira ile orta sahayı oluşturan Beşiktaş’ta ileri uçta Güven Yalçın görev yapacak. İki siyah beyazlı takımın mücadelesi 19 Şubat günü saat 19:00’da başlayacak. Her 2 takım bugüne kadar ligde 83 defa karşı karşıya geldi. Beşiktaş bu maçlardan 43 defa sahadan galip ayrılırken, 16 defa Altay sahayı galibiyetle terk etti. Ayrıca her iki takım arasındaki mücadelelerde toplam 24 maç berabere bitti. Beşiktaş İnönü’de Altay ile oynadığı maçlarda 27 galibiyet alırken, sadece 4 defa kaybetti. Her iki takımın İstanbul’daki mücadeleleri arasında 10 maç berabere bitti.