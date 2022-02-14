Beşiktaş Adana Demirspor deplasmanında Batshuayi’den gol bekliyor. Beşiktaş Adana Demirspor karşısına çıkmak için zorlu bir deplasmana gitti. Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Önder Karaveli, bu akşam Batshuayi’den en az bir gol bekliyor. Kötü geçen sezonda Beşiktaş’ın deplasmanda en fazla gol attığı oyuncu olan Batshuayi, tam 4 gol buldu. Batshuayi attığı 4 golün 3 ünü penaltıdan buldu. Sezonun ilk yarısında etkisiz performansı ile dikkat çeken Batshuayi ikinci bölümde 4 müsabakada 3 gol ve bir asistlik katkı yaptı. Belçikalı forvet böylece suskunluğunu bozarak tekrar adını duyurdu. Hafta içi oynanan kupa maçında yedeklerden oyuna giren tecrübeli forvet, bugün ilk 11 de sahaya çıkacak. Teknik direktör Önder karaveli, oyuncusundan bu akşam gol veya goller beklediğini ifade etti.

Beşiktaş Adana Demirspor maçına eksik gitti

Sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş Adana Demirspor maçına eksik bir kadro ile gitti. Beşiktaş’ta Josef de Souza ve Valentin Rossier Adana Demirspor mücadelesinde yer almayacak. Beşiktaş’ta ayrıca Miralem Pjanic de kırmızı kart cezası nedeniyle Istanbul’da kaldı. Ayrıca Oğuzdan Özyakup da sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bıraktı. Siyah beyazlı takımın Göztepe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Oğuzhan tedavisini İstanbul’da sürdürecek. Bu akşam Adana Demirspor’a konuk olan Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz, Batshuayi ve Larin sarı kart cezası sınırında. Eğer bu oyuncular sarı kart görürlerse bir sonraki hafta Altay maçında cezalı olacaklar. Diğer taraftan Siyah Beyazlı takım bu sezon deplasmanda kötü bir performans gösterdi. Bir türlü istedikleri sonucu alamayan Beşiktaş, dış sahada 12 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Beşiktaş, deplasmandaki 12 maçın sonunda sadece 11 puan elde etti. Deplasmanda 13 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 17 gol gördü.