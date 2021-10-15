Milli aranın ardından Süper Lig heyecanı 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, zorlu bir süreç geçiren Başakşehir deplasmanına gidiyor. Sakatlıklarla boğuşan siyah beyazlılar, Başakşehir deplasmanına da 5 sakatla gidiyor.

Son haftalarda sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan ve bu süreçte oynadığı maçlarda ciddi puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir’in konuğu olacak. İlk 8 maçın 6’sını kaybeden ev sahibi ekipte ise, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ilk sınavında oldukça ciddi bir takımla karşılaşacak.

Beşiktaş’ta Sakatlıklar Devam Ediyor

Beşiktaş Süper Lig’in 4. haftasında oynadığı Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte sakatlık problemleri yaşamaya başladı. 14’e kadar çıkan sakat oyuncu sayısı olduğu dönemlerde hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ciddi sınavlar veren Beşiktaş, bu maçlarda puan kayıpları yaşadı. Milli arada sakat oyuncularının bir çoğu dönen Beşiktaş, Zorlu Beşiktaş deplasmanına da 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Evinde Adana Demirspor, deplasmanda Altay maçlarında puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de Borussia Dortmund ve Ajax ile karşılaştığı maçlarda da mağlup oldu. Bu maçlara 11-12 oyuncusundan mahrum şekilde çıkan siyah beyazlılarda milli arada bir çok oyuncu iyileşti. Milli aranın ardından 9. haftanın açılış maçında Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş’ta 5 oyuncu maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş’ta N’koudou, N’sakala, Mehmet Topal, Kenan Karaman sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmazken, Pjanic ise iyileşmesine karşın Başakşehir maçında riske edilmeyecek.

Pjanic Başakşehir Maçında Yok

Beşiktaş’ın yaz transfer döneminin son gününde Barcelona’dan kiralık olarak renklerine bağladığı Pjanic, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı. Transferin en çok ses getiren oyuncusu olan Pjanic, Başakşehir maçında da maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş’ın bu sezon en önemli oyuncularından biri olan Pjanic, sakatlığı nedeniyle Altay maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan alınmış ve o günden bu yana sakatlığı nedeniyle takımının oynadığı maçlarda görev alamamıştı. Pjanic iyileşti ancak hem maç eksikliğinden doğan kondisyon yetersizliği hem de yeniden sakatlanma riskine girilmemesi adına Başakşehir maç kadrosuna alınmadı. Beşiktaş’ın önündeki yoğun maç kadrosu düşünüldüğünde takımın beyni rolünü üstlenen Pjanic, hafta içi oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçına kadar hazır hale getirilecek.