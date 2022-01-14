Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK’yı 1-0 mağup etti. Beşiktaş’ın golünü 67. dakikada Michy Batshuayi attı. 90+4’te Cyle Larin’in attığı gol, VAR kontrollerinin ardından ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı. Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık için maçın 6. dakikasında ve maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

COVID-19 test sonucu pozitif çıktığı için Çaykur Rizespor maçında Beşiktaş ile sahaya çıkamayan teknik direktör Önder Karaveli, takımın başına galibiyet ile döndü.

Karaveli, Gaziantep FK karşısında takımını şu ilk 11′ ile sahaya sürdü: Ersin; Rosier, Necip, Welinton, Rıdvan; Josef, Pjanic; Emirhan, Ghezzal, Güven; Batshuayi.

Erol Bulut’un çalıştırdığı Gaziantep ekibi ise şu kadro ile Vodafone Park’a çıktı: Günay; Djilobodji, Tosca, Ertuğrul; Doğan, Vetrih, Furkan, Recep, Sagal; Maxim, Muhammet

GOL 2. YARI GELDİ



Yüksek tempoda başlayan mücadelede iki ekip de rakip kaleye gitmekte zorlanırken, ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık için maçın 6. dakikasında ve maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

67. dakikada Beşiktaş’ın golü geldi. Rachid Ghezzal’ın sert şutunda top Gaziantep FK kalecisi Günay’dan dönerken, seken topu tamamlayan Michy Batshuayi siyah beyazlıları öne geçirdi.

90+4’te ceza sahasında Günay ile karşı karşıya kalan Cyle Larin, farkı ikiye çıkardı fakat VAR kontrollerinin ardından ofsayt gerekçesi ile gol iptal edildi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gaziantep FK’yı kendi sahasında 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 32’ye yükseltirken, Gaziantep FK 31 puanda kaldı.

Beşiktaş böylelikle 2 maç aradan sonra galip geldi. Siyah beyazlılar, son 7 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş’ta Batshuayi, Spor Toto Süper Lig’deki 8. golünü kaydetti.

Süper Lig’de son haftaların formda ekibi Gaziantep FK ise ligde 5 maç sonra ilk kez yenildi. Güneydoğu ekibi son olarak 6 Aralık’ta deplasmanda Göztepe’ye 2-1 yenilmiş, sonrasında çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada kullanılan köşe vuruşunda altı pasa düşen topa Muhammet Demir müsait pozisyonda vurdu, top kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

15. dakikada Emirhan İlkhan’ın rakip ceza sahasına taşıdığı top bir anda Pjanic’in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcunun şutunda kaleci gole izin vermedi.

45. dakikada Sagal’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin topu direk dibinde kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.