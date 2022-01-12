Benfica’dan Gedson Fernandes kararı

Gedson Fernandes transferi için Galatasaray’la görüşen Benfica, Fatih Terim’le yolların ayrılmasından sonra masadan kalktı. Portekiz ekibi oyuncuyu sarı-kırmızılılara göndermeme kararı aldı.
Galatasaray’da Giresunspor yenilgisinin ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı. Tecrübeli çalıştırıcının yerine Domenec Torrent getirildi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör değişikliği transfer gündemini de etkiledi.
Fatih Terim’in takımda görmek istediği Gedson Fernandes transferinde yeni gelişmeler yaşandı.
Portekiz basınından Record‘un haberine göre Galatasaray’la Gedson Fernandes transferi için görüşen Benfica masadan kalktı. Portekiz temsilcisi sebep olarak Fatih Terim’in ayrılığını belirtti.
Benfica, Fernandes için diğer alternatiflere bakacak.
Gedson Fernandes bu sezon Benfica’da 4 maçta oynadı. 23 yaşındaki futbolcu 107 dakika görev aldı