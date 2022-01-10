Fenerbahçe galibiyetinin ardından konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, gol sevincinden dolayı Younes Belhanda’ya kızdığını dile getirdi.

Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı.

Lacivert-mavililer geriye düştüğü maçta sarı-lacivertlileri 2-1 yendi. Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri 34’te Gökhan İnler ve 46’da Younes Belhanda kaydetti.

Galibiyetin ardından konuşan Adana Demrispor Başkanı Murat Sancak, “Belhanda’nın bize gelmesinden dolayı, Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesinden dolayı bu gibi sıkıntılar maalesef oluyor. Hiç gerek yoktu. Belhanda’yı maç bitmeden içeri alsınlar diye bağırdım ama duymadılar. Belhanda’yla görüşeceğiz.” dedi.

Sancak ayrıca, “Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyorum. Taraftarlar yönetimine sahip çıksın, sakin olsun. Fenerbahçe büyük camia. Arada bir böyle aksaklıklar oluyor.” diye konuştu.

34 yıl sonra ilk

Süper Lig’de 9. galibiyetini alan Adana Demirspor sıralamada Fenerbahçe’yi geçerek 4. sıraya yükseldi.

Kadıköy’de Fenerbahçe’yi mağlup eden Adana Demirspor 34 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Opta’nın verilerine göre Adana temsilcisi, 1988’den bu yana ilk kez Fenerbahçe’yi deplasmanda yenme başarısını gösterdi.