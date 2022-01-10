Belhanda: Bir hafta boyunca Fenerbahçe’yi çalıştık

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor Ülker Stadı’nda karşılaştı. Tribünlerden yönetime yine tepki vardı.

Süper Lig’de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına da yenilgiyle giriş yaptı. Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi İstanbul’da 2-1’le geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe’nin golü 29. dakikada Enner Valencia’nın penaltı golü ile gelirken, Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Gökhan İnler ve 46. dakikada Younes Belhanda attı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Belhanda, “Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Takım olarak da kazandığımız için mutluyum. 1 hafta bu maça çalıştık. Buradan galibiyetle ayrıldık. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunu da gösteriyoruz” dedi.

GÖKHAN İNLER: ÇOKTANDIR BÖYLE BİR GOL ATMAMIŞTIM

Karşılaşmada Belhanda ile beraber galibiyeti getiren gollerden birini atan Gökhan İnler ise, “Önemli bir golüm vardı. Çoktandır böyle bir gol atmamıştım. Yendiğimiz için çok mutluyum. Elimizden geleni yaptık ve bugün 3 puanla ayrıldık” diye konuştu.

32 puanda kalan Fenerbahçe, 5. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise puanını 33 yaparak 4. sıraya çıktı.