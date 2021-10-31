Belenenses Santa Clara maçı canlı izle bilyoner Portekiz Lig’inin 10. haftasında, ligde son iki sırayı paylaşan takımların mücadelesinde Belenenses evinde, Santa Clara‘yı konuk edecek. Müsabaka 21.00’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak yayınlanacak.

Belenenses’in Ligde Galibiyeti Bulunmuyor

Portekiz Lig’inde 9 hafta geride kalırken ligde galibiyeti bulunmayan tek takım Belenenses. Son olarak Boavista deplasmanına konuk oldular ve mücadeleden 0-0 beraberlik ile ayrıldılar. Karşılaşmada savunmada kalmayı tercih eden Petit’in öğrencileri, gol bulamasalar da rakiplerine de gol şansı tanımadılar ve beraberliği kurtardılar. Şimdi Santa Clara’yı konuk edecekler ve ligde ilk galibiyetlerini almaya çalışacaklar. Bu sezon iç saha maçlarına baktığımızda; 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Sandro ve Yaya Sithole’nin sakatlıkları bulunuyor.

Santa Clara Galibiyet Arıyor

Ligde son olarak Famalicao’yu konuk eden Santa Clara mücadeleden 2-0 mağlubiyet ile ayrılan taraf oldu. Ardından hafta içinde Portekiz Lig Kupasında D Grubunda güçlü rakipleri Porto’yu 3-1 mağlup etmeyi başardılar. Şimdi tekrar lige döndüler ve Belenenses deplasmanına konuk olacaklar. Müsabakadan galibiyet ile ayrılarak kötü gidişlerini durdurmak istiyorlar. Bu sezon ligde deplasman karnelerine baktığımızda; 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Karşılaşma öncesinde Cristian Gonzalez ve Julio Rodruguez kart cezalarından dolayı; Costinha, Mikel Villanueva ve Ruben Oliverira’nın sakatlıkları bulunuyor.

İddaa Tahmini

Santa Clara ligde istediği sonuçları bir türlü alamasa da deplasmanlarda gol sıkıntısı çekmiyor. Belenenses’in de evinde gol bulmasını beklediğim mücadelede karşılıklı goller seyrederiz.