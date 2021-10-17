Trabzonspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle bein sport 17 Ekim 2021 Trabzon Fenerbahçe maçı geniş özeti ve golleri seyret youtube. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor, sahasında oynadığı maçta Fenerbahçe’yi mağlup ederek liderliğe yükseldi. Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamlarken, Trabzonspor’un bir topu direkten döndü.

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında haftaya lider giren Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor, liderlik koltuğunu rakibinden devraldı. Fenerbahçe’de Kim Min-Jae, 23. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. Trabzonspor’da Dorukhan’ın bir şutunda direk gole izin vermedi.

Trabzonspor’un gollerini Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı kaydederken, Fenerbahçe’nin tek golü Rossi’den geldi. Ligin tek yenilgisiz takımı olan Trabzonspor, zirveye yerleşti.

ERKEN GOL, KIRMIZI KART

Haftaya ilk iki sırada giren iki takımın mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçe maçın başında öne geçti. Kim Min-Jae’nin kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası Bakesetas, serbest vuruştan beraberliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen ele alan Trabzonspor, gol için tüm hatlarıyla saldırdı. 10 kişi kalan Fenerbahçe, savunmaya çekilerek, hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. 80. dakikada Dorukhan’ın kafa vuruşunda direk gole izin vermedi.

PEŞ PEŞE GOLLER

Karşılaşmada son iki dakikaya girilirken, Trabzonspor’un golleri peş peşe geldi. Szalai’nin Cornelius’a yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan önce devam kararı verdi. Ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi. Bakasetas, 88. dakikada Trabzonspor’u öne geçiren golü kaydetti.

Mağlup duruma düştükten sonra risk almaya çalışan Fenerbahçe, az adamla yakalandığı bir pozisyonda kalesinde üçüncü golü gördü. Yusuf Sarı, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve 90. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 Trabzonspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 21 yapan Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu. 19 puanda kalan Fenerbahçe ise ikinci sıraya geriledi.

1′ Hakem Ali Şansalan maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye ev sahibi Trabzonspor başlıyor.

3′ GOOOLL!!! Fenerbahçe, Diego Rossi’nin golü ile maçta öne geçiyor. Mesut Özil’in pasında Enner Valencia’dan seken topu önünde bulan Diego Rossi, altıpas önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır’ın solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

9′ Enner Valencia’nın sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

12′ Anthony Nwakaeme’nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top Altay Bayındır’da kalıyor.

23′ Fenerbahçe 10 kişi kalıyor! Kim Min-Jae, Djaniny’e ceza alanına girerken yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor. Bu kart oyuncunun maçtaki ikinci sarı kartı olduğundan Kim Min-Jae kırmızı kartla oyun dışı kalıyor.

25′ GOOOLL!!! Trabzonspor, Anastasios Bakasetas’ın golü ile maçta eşitliği yakalıyor. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Anastasios Bakasetas’ın doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Altay Bayındır’ın müdahalesine rağmen ağlarla buluşuyor.

26′ Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

28′ Bruno Peres’in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Attila Szalai topu uzaklaştırmayı başarıyor.

37′ Miguel Crespo’nun sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

37′ Luiz Gustavo, itirazları nedeniyle hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

42′ Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Anastasios Bakasetas’ın ceza alanına gönderdiği ortasında Miguel Crespo kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Maçın ilk yarısına +4 dakika eklendi.

43′ Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Trabzonspor gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Anthony Nwakaeme oyundan çıkarken, Yusuf Sarı yerine giren isim oluyor.

45+’ Anastasios Bakasetas’ın defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Djaniny için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

İlk yarı sona erdi…

İkinci yarı başladı.

46′ Trabzonspor ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Stefano Denswil oyundan alınırken, yerine Anders Trondsen oyuna dahil oluyor.

49′ Bruno Peres’in sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

51′ Trabzonspor’da üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Bruno Peres oyundan çıkarken, Dorukhan Toköz yerine giren isim oluyor.

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Trabzonspor Evinde Namağlup Unvanını Korumak İstiyor

Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı’nın takımın başına geçtiği 9. haftadan bu yana inanılmaz bir çıkış yakalayan Trabzonspor, bu çıkışını yeni sezonda da sürdürdü. 8 hafta geride kalırken, çıktığı maçların hiç birinde mağlup olmayan bordo mavililer, Fenerbahçe karşısında galibiyet arayacak. Trabzonspor böylelikle 9. hafta mücadelesinde de kayıpsız ilerleyerek aynı zamanda namağlup unvanını da korumanın peşinde. Günün maçlarından biri olan Trabzonspor FB maçını canlı olarak izlemek isteyenler justin tv gibi platformlardan kaçak Trabzonspor FB maçı canlı olarak izlenebilmektedir. Trabzonspor Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı yayınlayacak TV kanallarını ve şifresiz yayın sitelerini araştırmaktadırlar. Trabzonspor Fenerbahçe justin tv izle, justin tv maç izle, justin tv maç yayını, justin tv şifresiz maç izle, justin tv kaçak izle linki. Futbolseverler bu maçı canlı izlemek için arayış içerisinde. Ayrıca Ligi maçları şeklinde aramalar da epeyce popüler duruma gelmiş durumdadır.

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Süper ligin dokuzuncu haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor Fenerbahçe arasında gerçekleşecek maçı izle linki sporseverler tarafından araştırılıyor. Trabzonspor Fenerbahçe maçını kaçak olarak Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Eğer Türkiye dışındaysanız, bulunduğunuz ülkenin yerel saatine göre yayın saatini araştırmanızı öneririz. İki sezondur adından sıkça söz ettiren Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon aslında kabus gibi başlamıştı. Sezona Hüseyin Çimşir yönetiminde başlayan bordo mavililer, 9. haftada Hüseyin hoca ile yollarını ayırarak takımın başına Abdullah Avcı’yı getirdi. Abdullah Avcı’nın gelişiyle birlikte çıkış yakalayan Trabzonspor, yenilmezlik serileriyle birlikte bir anda üst sıralara tırmandı. Bu performansını bu yıl da sürdüren bordo mavililer, yıllardır süren şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

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Fenerbahçe’de Tek Hedef Galibiyet

Fenerbahçe son yıllarda Şampiyon olmak için ses getiren transferlere imza atıyor. Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte şampiyonluk hedefini için her şeyi yapan sarı lacivertliler, ne yazık ki bu hedeflerine bir türlü ulaşamadı. Bu sezon oldukça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 8 haftayı da lider olarak kapattı. Bu performansını sezon sonuna kadar sürdürerek şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe ilk ciddi sınavını Trabzonspor karşısında verecek.

Yaz transfer döneminde ciddi transferlere imza atan ve takımın başına Vitor Pereira’yı getiren Fenerbahçe, bu sezon oyun anlayışını dahi değiştirdi. Zaman zaman eleştirilen 3’lü savunma taktiğini benimseyen Vitor Pereira, ilk 8 maçında yalnızca 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı. 19 puan toplayan Fenerbahçe 8. haftayı lider olarak kapattı. Fenerbahçe’nin bu akşam rakibi olacak olan Trabzonspor ise hemen Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde 2. sırda yer alıyor.

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