exxen canlı izle selçuk sports Bayern Münih Benfica canlı izle kaçak. Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu‘nda, lider Bayern Münih evinde Benfica‘yı konuk edecek. 2 Kasım Salı akşamı Türkiye saati ile 23:00’te sahne alacak karşılaşmayı EXXEN platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz. Bayern Münih Benfica maçı canlı izle justin tv kralbozguncu exxen canlı izle selçuk sports Bayern Münih Benfica maçını canlı izle kaçak Şampiyonlar Ligi Exxen şifresiz ve kesintisiz canlı maç yayını izle link.

Bayern Münih Eski Günlerine Döndü

Almanya DFB Kupası’nda hezimetle dönen Bayern Münih, Mönchengladbach deplasmanında aldığı 5-0’lık mağlubiyetle birlikte tam 47 yıl sonra ilk kez bir maçtan 5 farklı mağlubiyet almış ve 84 maç sonra ilk kez gol atamamıştı. DFB Kupası, Nagelsmann’ın öğrencileri için hayal kırıklığı yaratsa da, ev sahibi Almanya Bundesliga’da yine bildiğimiz gibi. Konuk olduğu Union Berlin deplasmanından 5-2’lik galibiyetle dönen ve ligde liderliğini sürdüren Bayern Münih cephesinde haftaya Robert Lewandowski 2 golle, Müller ise 3 asistle damga vurdu. Bundesliga’da 3 haftadır farklı galibiyetler alan ev sahibi, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda ise 3’te 3 yapmayı başarırken, attığı 12 gole karşılık, rakiplerine gol şansı dahi vermedi. Benfica’yı deplasmanda 0 mağlup eden ekip, rakibini Allianz Arena’da konuk edecek. Bayern Münih takımında Choupo-Moting, Hernandez ve Ulreich sakat.

Benfica Münih Engeline Takıldı

Portekiz temsilcisi Benfica ise Şampiyonlar Ligi sahnesinde Bayern Münih engeline takıldı. E Grubu’na 0-0’lık Dynamo Kiev beraberliğiyle merhaba diyen Jorge Jesus’un öğrencileri, Barcelona karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle dikkatleri üzerine çekerken, son hafta rakip Bayern Münih olunca hezimet kaçınılmaz oldu. Evinde 4-0’lık mağlubiyete razı gelen ekip, savunma zafiyetlerinin yanı sıra, hücum hattında da hiçbir varlık gösteremedi. Şampiyonlar Ligi Gruplarında ilk maçlar sona ererken, bu hafta Bayern Münih deplasmanına konuk olacak Benfica, Portekiz Premier Ligi’nde son haftayı 1-1’lik Estroil beraberliğiyle noktaladı. Benfica cephesinde Almeida, Dias, Fernandes, Lazaro, Pinho ve Seferovic’in sakatlığı bulunuyor.

İddaa Tahmini

İlk maçta rakibine bariz bir üstünlük kuran ve etkisini skora 4 golle yansıtan Bayern Münih, taraftarı önünde de Şampiyonlar Ligi’nde farklı galibiyetler almaya devam edecektir.