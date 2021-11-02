UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu E Grubu’nda Bayern Münih ile Benfica karşı karşıya geliyor. Saat 23:00’te başlayan müsabaka Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Bayern Münih Benfica maçı canlı izle exxen şifresiz Şampiyonlar Ligi bedava ve kesintisiz canlı maç izle. Justin tv Bayern Münih Benfica taraftarium24, kralbozguncu, selçukspor tv, netspor canlı maç yayını linki.

Bayern Münih – Benfica maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde E Grubu’nda Alman devi Bayern Münih evinde Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlıyor. Bayern Münih ile Benfica arasında oynanan karşılaşma saat 23:00’te başladı. Allianz Arena’daki maç Exxen platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Bayern Münih Benfica canlı maç izle

İki takım arasında oynanan son maçı Bayern Münih 4-0 kazanmıştı.

Grupta Bayern Münih’in 9, Benfica’nın 4 puanı bulunuyor.

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Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son altı deplasman maçını kazanamayan Benfica (2B 4M), son galibiyetini Ekim 2018’de AEK karşısında aldı (3-2).

Şampiyonlar Ligi kariyerinde 100’üncü maçına çıkmaya hazırlanan Robert Lewandowski, şu ana kadar rakip fileleri toplam 78 kez havalandırdı.

Benfica formasıyla ilk 11 çıktığı ilk iki Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan Darwin Nunez, Portekiz ekibi adına ilk üç karşılaşmasında daha fazla gol kaydeden tek oyuncu olan Claudio Caniggia’yı (3) yakalamak istiyor.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde altı gole doğrudan katkı sağlayan Leroy Sane (3 gol & 3 asist), tek sezonda en yüksek sayısına ulaştığı 2018/19’de toplam sekiz gol katkısı yapmıştı (Manchester City adına).

Bayern Münih forması giyen Thomas Müller, Allianz Arena’da ilk 11 başladığı 33 Şampiyonlar Ligi maçında 28 gole doğrudan katkı sağladı (19 gol & 9 asist).