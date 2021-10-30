Bayern Münih Adeta Gol Oldu Yağdı

Almanya Bundesliga nefes kesen bir maça sahne oldu. Sezonun 10. haftasında Union Berlin, Bayern Münih’i konuk etti. İlk yarısında tam 4 gol atılan maçın sonunda konuk ekip Bayern maçı 5-2 kazandı. Gol yağmuru şeklinde geçen maçta perdeyi Bayern’in yıldızı Lewandowski, 15. dakikada penaltıdan attığı golle açtı.

Bundesliga’nın 10 haftasında bol gollü maçlar oynandı. Ancak haftanın maçı kuşkusuz Union Berlin’in Bayern Münih’i konuk ettiği maç oldu. Henüz 15. dakikasında ilk golün atıldığı maç adeta gol yağmuru şeklinde geçti. Tam 7 gol olan maçı 5-2 konuk ekip Bayern Münih kazandı. Her ne kadar Union Berlin de Bayern’in gollerine karşılık vermek istese de, sadece 2 gol bulabildi. İlk yarıda 4 gol izlediğimiz bu maç uzunca bir süre akıllarda kalacağa benziyor.

Hafta içinde Borussia Mönchengladbach’a 5-0 gibi ağır bir skorla yenilerek Almanya Kupası’ndan elenen Bayern Münih, ligde Union Berlin’e konuk oldu.

An der Alten Försterei Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih’e galibiyeti getiren golleri 15 (Pen) ve 23.dakikalarda Robert Lewandowski, 34. dakikada Leroy Sane, 61. dakikada Kingsley Coman ve 80. dakikada Thomas Müller attı. Bayern’in son golünü atan Müler, 2. ve 3. golün asistlerini de yaptı.

Union Berlin’in golleri ise 43. dakikada Niko Giesselmann ve 65. dakikada Julian Ryerson’dan geldi.

Bu sonuçla puanını 25’e çıkaran Bayern Münih, liderliğini devam ettirdi. Bu sezon iyi performans sergileyen Union Berlin ise 16 puanda kaldı.