Beşiktaş’ın bu sezon başında Chelsea’dan kiralık olarak renklerine bağladığı Michy Batshuayi yakın zamanda hayata geçirmek istediği planlarını anlattı. Belçikalı golcünün ilk hedefi Beşiktaş taraftarlarını mutlu etse de, Beşiktaş’ta kalmak istememesi siyah beyazlı taraftarları üzdü.

Beşiktaş, sezon başında büyük bir sorun olan forvet eksiğini kapatmak adına İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea forması giyen Michy Batshuayi’yi renklerine bağladı. 1 yıllığına kiralanan Batshuayi, performansıyla hem taraftarın hem de teknik ekibin gözüne girmeyi başardı. Batshuayi, yakın gelecekte gerçekleştirmek istediği planlarını anlattı.

İlk Hedefi Şampiyonluk

Sezon başında oldukça ses getiren bir transferle Beşiktaş forması giymeye başlayan Michy Batshuayi, şimdiye kadar oynanan maçlarda gösterdiği performansla göz doldurdu. Kendisine ilk hedef olarak siyah beyazlı formayla şampiyonluk yaşamayı koyan Batshuayi, bu amacıyla taraftarın kalbini kazanmayı başardı. Gol yollarında oldukça etkili bir takım olan Beşiktaş’ın forvet oyuncusu olmaktan mutlu olan Batshuayi, sezon boyunca atacağı gollerle Beşiktaş’ın şampiyonluğunda rol oynamak istiyor.

Batshuayi Beşiktaş’ta Kalmak İstemiyor

Beşiktaş’ın Belçikalı golcüsü Batshuayi’nin bonservisi Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nın elinde. Beşiktaş formasını 1 yıllığına kiralık olarak giyen Michy Batshuayi, sezon sonunda kontratının bitimiyle birlikte takımına geri dönmeyi planlıyor. Bu sene Beşiktaş’ın başarısı için elinden gelen en iyi performansı göstereceğini söyleyen Belçikalı forvet, sezon sonunda İngiltere’nin yolunu tutacağa benziyor.

Belçika Milli Takımının As Forveti Olmak İstiyor

Belçikalı forvet Batshuayi, milli takım kariyerinde de başarılı olmak istiyor. Bu alanda mücadele etmesi gereken oldukça önemli bir rakibi olsa da, Belçika milli takımının bir numarası olma hedefi koyan Batshuayi, Belçika’nın İtalya ile oynadığı Uluslar Ligi yarı finalinde ilk 11’de sahaya çıktı. Yaz transfer döneminde astronomik bir bonservis bedeliyle İnter’den Chelsea’ye transfer olan Romelu Lukaku şu sıralar Belçika’nın ideal 11’inde forvet olarak yer alıyor. Batshuayi, eğer sezon sonunda Chelsea’ye geri dönerse, Lukaku ile hem kulüp kariyerinde hem de milli takımda forma mücadelesi verecek.