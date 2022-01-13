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Batshuayi yerine Okaka!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Başakşehir’in sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese’den kadrosuna kattığı Stefano Okaka, ortaya koyduğu başarılı performansla kısa sürede kalitesini göstermişti.

17 lig maçında 9 gol ve 2 asistlik form grafiği yakalayan 32 yaşındaki futbolcu, bu önemli çıkışı sonrasında Kartal’ın radarına girdi.

Fanatik’in haberine göre Beşiktaş’ın, Domagoj Vida’yı devre arasında elden çıkarıp bütçede 1.7 milyon Euro’luk boşluk açmayı planladığı bildirildi. İdarecilerin, bu operasyonun ardından Okaka için hemen Başakşehir’in kapısını çalacağı ifade edildi. Tecrübeli golcünün de kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye şimdiden hazır olduğu kaydedildi.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi’nin etkisiz performansı sonrasında golcü arayışına geçen idareciler, Okaka operasyonunu devre arasında tamamlayamazsa sezon sonuna bırakacak. Teknik ekibin, özellikle son vuruş konusunda çok etkisiz kalan Michy Batshuayi’ye özel bitiricilik idmanı yaptırdığı kaydedildi. Durumuyla ilgili olarak Beşiktaşlı yöneticilerle sürekli olarak görüşen Belçikalı golcünün de performansından memnun olmadığı ve bu durumu değiştirmek için elinden geleni yaptığı ifade edildi.

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