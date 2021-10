Başkan Laporta’nın bu kez hata lüksü yok

Ve beklenen oldu. Kendini ‘Barcelona’nın geleceğini yaratan adam’ olarak gören Roland Koeman’ın artık Barcelona’da bir geleceği yok. Başkan Laporta Hollandalı teknik adam ile yollarını ayırdı. Laporta yakın çevresine uzun süredir Koeman’ı göndereceğini söylüyordu fakat bunun zamanlaması konusunda kafası karışıktı.

Çünkü Koeman’ın performansı o kadar kötüydü ki yönetimi de eleştirilerden koruyor, bütün negatif etkiyi üstüne çekiyordu. Koeman’ın 13 milyon euroluk tazminatı da kulüp için bir sorundu. Barcelona’nın hali hazırda 1.3 milyar euro borcu bulunurken yapılandırma ile borç 1.5 milyar euroya çıktı fakat Koeman dönemi devam etse takımın Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkamama veya La Liga’da şampiyonlar ligi potasına girememe riski de göz ardı edilemezdi.

Koeman’ın gönderilme kararı ona tebliğ edilmeden potansiyel hoca adayları düşünülmeye başlandı. Futboldan sorumlu başkan yardımcısı Rafael Yuste ve futbol direktörü Mateu Alemany uzun süre takımın başında kalacak bir aday arayışına girdiler.

Laporta seçimi kazandıktan kısa bir süre sonra hoca arayışlarına başladı. Orta sahanın efsane ismi ve yer yüzündeki hemen hemen her kupayı bir 6 numara olarak kazanan Xavi Hernandez’e ulaşıldı. Halihazırda Katar’da görev yapan Xavi’nin ismi yüksek sesle gündeme gelse de Laporta o hamleyi hiç yapmadı.

Barcelona’nın en güçlü teknik direktör adaylarından biri Xavi Hernandez.

KRAL KUPASI BİRAZ DAHA DEVAM ETTİRDİ

Barcelona’nın geçen sezonki performansı hiç de iyi olmamasına rağmen, Kral Kupası’nın kazanılması, Koeman’ı bir süre daha görevde tutmaya yetti. Yine de geçen yıl Granada, Levante ve Celta Vigo maçları sonrasında yaşanan puan kayıpları sonrası Laporta, Koeman hakkındaki kararını vermişti.

Ve başkan sezon içinde teknik adam ile yaptığı bir değerlendirmede, performanstan memnun olmadığını ve Koeman’dan daha iyi birini bulursa onu kovacağını açık açık söyledi. Bu konuşmanın ardından Laporta, Xavi’nin Katar’daki sınırlı teknik direktörlük dönemini nasıl geçirdiğini araştırmaya başladı.

Eylül ayında Koeman ve menajeri Hollanda basınına yaptıkları açıklamada bu yaz yönetim ile yaşadıkları sorunlardan dolayı üzgün olduklarını fakat şu an başkanın güvenini hissettiklerini aktaracaklardı.

GOLÜ İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASINI GETİRDİ

1992 yılında finalde Sampdoria’ya attığı muhteşem frikik golü ile Barcelona’ya tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını getiren Koeman’ın taraftar gözünde ayrı bir yeri var. Teknik adamın modern Barcelona’nın temellerini atan Johann Cruyff’un tiki-taka anlayışına da hakim olduğu söylenebilir aynı zamanda Cruyff’un oğlu Jordi Cruyff ile de yakın arkadaşlığı var. Bu unsurlar başarısız sonuçlara rağmen onu görevinde tutmaya yetti.

Messi’nin ayrılması, finansal zorluklar ve kurumsal kavgalar Koeman dönemi ile anılacak. Takım içinden bazı isimler ise Hollandalının takımın DNA’sını anlamadığını söylüyor. Bayern Münih karşısında hedefi bulan tek bir şut çekilmeden biten maçı da kanıt olarak gösteriyorlar.

Xavi Hernandez görevi kabul etmeye dünden razı. Haziran 2020’de “Şu an en büyük umudum Barcelona’ya teknik direktör olmak ve yeniden kupalar kazandırmak” diyordu. Onun cephesinden bakarsak 2020’nin ocak ayında kulüp ona resmi bir teklifte bulundu ama o daha hazır olmadığı için görevi kabul etmedi.

Barcelona’ya hoca adayı bol. Kulislerde şimdilik Marcelo Gallardo, Roberto Martinez, Andrea Pirlo, Antonio Conte, Brendan Rodgers, ve Phillip Cocu gibi isimler dolaşıyor.

Laporta’nın bundan sonra seçeceği teknik direktör için hata yapma lüksü yok. Milyonlarca euro borç içinde yüzen kulübü kıt kanaat kaynaklarla kim ayağa kaldıracak merak ediliyor.

Yukarıdaki derlemede yer alan bilgilerin büyük bir bölümü The Athletic’te Dermot Corrigan imzası ile yayımlanan ‘Laporta dallied over sacking Koeman for too long – he cannot afford to make any mistakes appointing his replacement’ isimli makaleden alınmıştır.