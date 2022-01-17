Başkan Burak Elmas’tan Kulübeye Sakin Olun Telefonu

Süper Lig 'de 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Müsabaka 1-1 devam ederken Hatayspor ile Galatasaray kulübesi arasında gerginlik yaşandı.