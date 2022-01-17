Ana sayfa Galatasaray Başkan Burak Elmas’tan Kulübeye Sakin Olun Telefonu

Başkan Burak Elmas’tan Kulübeye Sakin Olun Telefonu

Süper Lig 'de 21. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Müsabaka 1-1 devam ederken Hatayspor ile Galatasaray kulübesi arasında gerginlik yaşandı.

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Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Hatayspor – Galatasaray maçının ilk yarısında saha kenarında gerginlik yaşanırken Burak Elmas, yedek kulübesindekilere telefonla ulaşarak sakin olmalarını istedi.

Pulat ile Ömer ve Aytaç arasında gerginlik

Hatay’ın penaltıdan skoru 1-1’e getirmesinin ardından ev sahibi ekibin antrenörü Özhan Pulat ile G.Saraylı Ömer Bayram ve Aytaç Kara arasında gerginlik yaşandı. İki takımın kulübeleri arasında ‘İçerde görüşürüz!’ anlamında el hareketleri yapıldı.

Burak Elmas’tan kulübeye telefon

Spor Arena’nın haberine göre; saha kenarında yaşananları tribünden izleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yedek kulübesindekilere telefonla ulaşarak sakin olmalarını istedi.

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