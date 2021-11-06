Başakşehir seriye bağladı

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetti.
Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Tolga Ciğerci, 59. dakikada Edin Visca ile 61. dakikada Stefano Okaka ağlarla buluşturdu.
Yeni Malatyaspor’un tek golünü 90. dakikada Kubilay Kanatsızkuş attı.
Marius Sumudica yönetimindeki Yeni Malatyspor ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Sarı siyahlı ekip haftayı 12 puanla kapattı.
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4. maçında da kazanan Medipol Başakşehir, galibiyet serisini sürdürdü. Turuncu-lacivertliler, puanını 18’e yükseltti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada Visca’nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan’ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
14. dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner’in pasında topla buluşan Visca’nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
21. dakikada Adem Büyük’ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh’in sert şutunda, meşin yuvarlak Ndayishimiye çarparak kornere gitti.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca’nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Okaka’nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
30. dakikada Tetteh’in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük’ün açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
38. dakikada Mounir’in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh’in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
GOL – 39. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci’nin vuruşunda, savunmadaki Hafez’e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir’in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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