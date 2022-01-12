Serdar Gürler, Başakşehir ile prensip anlaştı

Medipol Başakşehir, Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensip anlaşmasına vardı. Turuncu-lacivertliler, Adem Ljajic transferini ise oyuncunun, kulübü Beşiktaş ile fesih konusunda sıkıntılar yaşaması sebebiyle askıya aldı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, ilk transferini bitirmiye yakın.

İstanbul ekibi, Edin Visca’nın Trabzonspor’a transfer olmasının ardından o bölgede doğan boşluğu Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile dolduruyor.

Turuncu-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki oyuncuyu İstanbul’a davet etti.

Serdar Gürler, bu sezon forma giydiği 20 resmi maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı.