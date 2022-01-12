Başakşehir-Konyaspor maçı hakkında karar verildi

TFF, Ahmet Çalık’ın hayatını kaybetmesi sonrasında Konyaspor’un Başakşehir maçının ertelenmesi şeklindeki talebi hakkında kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir–İttifak Holding Konyaspor müsabakasının Ahmet Çalık’ın vefatından dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Konu ile ilgili TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig’de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.

Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.”

BAŞAKŞEHİR KABUL ETMİŞTİ

Başakşehir Kulübü, Konyaspor’un yaptığı ertelenme talebinin Başakşehir cephesi tarafından uygun görüldüğü belirtilen bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü konuk edeceğimiz Konyaspor, futbolcusu Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle TFF’ye maçın ertelenmesi talebinde bulunmuş, bu talep tarafımızca uygun karşılanmıştır. Konuyla ilgili son kararı TFF verecektir. Bu vesileyle Konyaspor camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyor. acılarını paylaşıyoruz.”

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