Başakşehir Emre Belözoğlu İle Kendini Buldu

Şampiyon olduktan sonra ciddi bir çöküş yaşayan Başakşehir, takımın başına Emre Belözoğlu’nun gelmesiyle birlikte kendini buldu. Geçtiğimiz sezon adeta kabusu yaşayan Başakşehir, yeni sezona da oldukça kötü başladı. Teknik direktör değişikliğinin ardından iki maçını da kazanan Başakşehir, bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Başakşehir geçen hafta oynadığı Beşiktaş maçına ilk kez Emre Belözoğlu yönetiminde çıktı. Evinde Beşiktaş’ı 3-2’lik skorla deviren Başakşehir, bu hafta da Antalyaspor’a konuk oldu. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 2. maçında da üstün oyununu galibiyetle taçlandırmayı başardı.

Başakşehir Emre Belözoğu İle Kazanmayı Hatırladı

Geçtiğimiz sezon oldukça zor günler geçiren Başakşehir, yeni sezona da kötü başladı. ilk 4 hafta oynadığı tüm maçları kaybeden Başakşehir, 7 hafta boyunca yalnızca 6 puan toplayabildi. 7 maçın 5’ini kaybeden Başahşehir teknik direktörü Ersun Yanal, bu sonuçların ardından istifa etti. Yanal’ın istifasını kabul eden yönetim, eski kaptanı Emre Belözoğlu’nu takımın başına getirdi. Belözoğlu bu hafta ikinci maçına çıkarken, Başakşehir de bu iki maçı da kazandı.

2022 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle verilen milli ara Başakşehir’e yaradı. Ara öncesi son maçında Karagümrük deplasmanında kaybeden Başakşehir’de Ersun Yanal istifasını açıklamıştı. Başakşehir’in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ise milli ara sayesinde takıma adaptasyon sürecini hızla atlattı. İlk maçında oldukça zorlu bir takip karşısına çıkan Emre Belözoğlu, son şampiyon Beşiktaş’ı devirmesini bildi. Emre Belözoğlu’ndan önce 7 maçta yalnızca 2 galibiyeti bulunan Başakşehir, bu hafta konuk olduğu Antalyaspor maçını da 2-1 kazandı ve Emre Belözoğlu ile birlikte 2’de 2 yapmayı başardı.

Antalyaspor Başakşehir maçına hızlı başlayan taraf konuk ekip Başakşehir oldu. Başakşehir ilk yarıda Berkay Özcan’ın ayağından bulduğu golle öne geçti ve takımlar soyunma odasına konuk ekibin üstünlüğü ile gitti. İkinci yarıda da üstün oyununa devam eden Başakşehir, 56. dakikada yeniden sahneye çıkan Berkay Özcan ile farkı 2’ye çıkardı. Antalyaspor, her ne kadar maçın son anlarında farkı 1’e indirse de bu gol maçın sonucunu değiştirmeye yetmedi.