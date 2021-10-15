Trfutbol.com – Spor Toto Süper Lig’de 9. haftanın açılış maçında Başakşehir evinde, Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. İşte Başakşehir Beşiktaş muhtemel 11 maç kadrosu ve BJK Başakşehir maçına dair merak edilen iddaa oranları ile birlikte maç tahmini sizlerle.

Başakşehir Teknik Direktör Değiştirdi

Başakşehir, bu sezonda Süper Lig’de hayal kırıklığı yaratıyor. Milli maç arasından önceki hafta Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan İstanbul ekibi, sahadan 3-1’lik mağlubiyet ile ayrıldı. Bu mağlubiyetin ardından Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı. Göreve ise Emre Belözoğlu getirildi. Yeni hocasıyla ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak olan Başakşehir, sürpriz yapmayı hedefliyor. Bu sezon 2 galibiyeti bulunan Başakşehir’in bu galibiyetleri iç sahada aldığını belirtelim. Beşiktaş maçı öncesinde Başakşehir’de önemli bir eksik bulunmuyor.

Beşiktaş Milli Araya Moralli Girdi

Beşiktaş, milli araya moralli girmişti. Vodafone Park’ta konuk ettikleri Sivasspor’u 2-1 ile geçtiler ve moral buldular. Süper Lig’de 2 maçlık galibiyet hasretini sona erdiren Siyah Beyazlılar, lider Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde 3. Sırada yer alıyor. Son haftalarda ciddi eksikleri bulunan Beşiktaş, bu hafta Başakşehir deplasmanında da kazanmak istiyor. Beşiktaş’ın önümüzdeki haftada Sporting CP ile karşılaşacağını belirtelim. Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta 1 galibiyet alabilen Beşiktaş’ta Sergin Yalçın cezası sebebiyle maçı tribünden takip edecek. Maç öncesinde Beşiktaş’ta Nkoudou, Pjanic ve Mehmet Topal’ın sakatlıkları bulunuyor.

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kazanmakta zorlanıyor. Başakşehir’de görev değişikliği yaşandı ve bu hafta Beşiktaş karşısında kazanarak, iyi bir hava yakalama peşindeler. Beşiktaş karşısında puan alacaklarını düşünüyorum.

Başakşehir – Beşiktaş maçı muhtemel 11

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Youssouf, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Okaka

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan, Atiba, Ghezzal, Güven Yalçın, Batshuayi

Başakşehir – Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig 9. haftasının açılış maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan müsabaka saat 20:00’da başlayacak.