Başakşehir, Adana Demirspor karşısında üç puanı 90+2’de kaptı!

Son haftaların yükselen yıldızı Başakşehir, geri düştüğü Adana Demirspor maçını kazanmasını bildi. Emre Belözoğlu’nun teknik direktör olduğu günden bu yana tüm maçlarını kazanan Başakşehir, büyük bölümünde topun hakimi olduğu maçta geri düştü. Adana Demirspor’un ilk golünün ardından beraberlik için yüklenen Başakşehir, uzatmalarda gelen golle yine 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu’nda Adana Demirspor’u konuk etti.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelenin 60. dakikasında Adana Demirspor penaltı kazandı, topun başına geçen Assombalonga meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra daha atak bir oyun sergileyen Başakşehir, 71. dakikada Chadli’nin golüyle eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında VAR’dan gelen uyarıyla penaltı kazanan turuncu-lacivertlilerde Visca, penaltı vuruşunu gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi ve 3 puanı Başakşehir’in hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrılan Başakşehir 15 puana yükseldi, galibiyet hasreti 3 maça çıkan Adana Demirspor ise 13 puanda kaldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak, Adana Demirspor ise Hatayspor’u konuk edecek.