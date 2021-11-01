Barcelona’ya Ancak Teknik Direktör Olarak Geri Dönerim

Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü futbolcularından biri olan Lionel Messi, bazı açıklamalarda bulundu. La Liga’nın ve dünyanın en tanınmış kulüplerinden biri olan Barcelona’nın da efsanelerinden biri olan Messi, eski kulübüne geri dönme hayali olduğunu açıkladı. Şu Sıralar Paris Saint-Germain forması giyen yıldız futbolcu, gözyaşlarıyla ayrıldığı eski kulübünde teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi.

Messi Barcelona’ya teknik adam olarak dönmeyi hayal ediyor. Katalan ekibinden ayrılarak Paris Saint Germain’e (PSG) giden yıldız futbolcu, eski kulübünü unutamıyor.

İspanyol basınına konuşan Arjantinli oyuncu, önemli açıklamalar yaptı.

34 yaşındaki futbolcu “Barcelona’ya dönmek ister misin?” sorusuna ”Tabii ki bir gün yine Barcelona’da olmak düşüncesi beni heyecanlandırıyor. Her zaman Katalan kulübüne yardımcı olmak istediğimi söylemişimdir. Zamanı gelince teknik bir görev üstlenmek isterim. Bu Barcelona’da mı olur başka bir yerde mi olur onu bilmiyorum. Sevdiğim kulübün büyümesine katkıda bulunmayı çok isterim” cevabını verdi.

Lionel Messi, 21 yıl formasını giydiği Barcelona’nın yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle sezon başında Paris Saint Germain’e transfer olmuştu.