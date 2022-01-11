Barcelona Yusuf Demir için kararını değiştirmedi

Yusuf Demir bu sezon için bir daha Barcelona forması giymeyecek.

Katalan kulübü, sezon başında Rapid Wien‘den kiralanan genç futbolcunun opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Sport’un haberine göre, Barça’nın sözleşmeyi uzatmama nedeni Yusuf’un 10 maça çıkması halinde Avusturya ekibinin 10 milyon Euro’luk satın alma zorunluluğu talep etmesi.

18 yaşındaki futbolcuya 10. maçına çıkmaya fırsat tanımayan Barça’da Xavi Hernandez Yusuf Demir’i kadroda düşünmüyor. Genç futbolcu, artık İspanya’da değil ve Rapid Wien ile antrenman yapmak için Viyana’ya döndü. İki kulüp arasında son detaylar görüşülüyor.

– Yusuf Demir Barcelona formasıyla ne yaptı?

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3’üne ilk 11’de başlarken 6’sında sonradan oyuna girdi.

La Liga’da 6, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.