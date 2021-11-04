Barcelona Xavi’yi bekliyor, Al Sadd engelliyor

28 Ekim’de teknik direktör Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona’da tek aday Al Sadd takımını çalıştıran Xavi Hernandez.

Ancak, Al Sadd kulübü yetkilileri ile Katar’da yapılan görüşmelerde henüz anlaşma sağlanamadı.

Katar ekibi, Barcelona’ya saygı duymalarına rağmen Katalan teknik adamın sezonun bu döneminde ayrılmasına izin veremeyeceklerini açıkladı.

Xavi ise, çarşamba günü Al-Duhail ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sürecin başından beri Barcelona’ya gitmeyi istediğini belirten teknik adam, anlaşma konusunda umutlu olduğunu söyledi.

İki kulübün orta yolu bulmasını bekleyen Xavi, eve dönmek için sabırsızlandığını da vurguladı.