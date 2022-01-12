Taraftarium24 Barcelona Real Madrid Maçı Canlı izle Justin tv şifresiz canlı maç izle kaçak

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Barcelona Real Madrid maçı canlı izle kaçak

El Clasico ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Normal süresi 2-2’lik eşitlikle sona eren maç uzatmalara gitti. 98. dakikada Real Madrid, Valverde’nin golüyle 3-2 öne geçti.

Maçtan dakikalar

⏱ 3′ Real Madrid’de savunma arkasına sarkan Asensio, topu Benzema’ya aktardı. Benzema’nın şutunda top üstten auta çıktı.

⏱ 12′ Savunma arkasına sarkan Vinicius Junior, ceza sahası çaprazından şutunu gönderdi, top kaleci Ter Stegen’de kaldı.

⏱ 17′ Barcelona’da Dembele, ceza sahasına girdi. Dembele’nin içeriye çevirdiği topta savunmadan Nacho topu uzaklaştırdı.

⏱ 19′ Ceza sahası çaprazında topla buluşan Asensio’nun şutunda top az farkla auta gitti.

El Clasico’da ilk gol Real Madrid’den

GOL | 25. dakikada Real Madrid, Vinicius Junior’un golüyle 1-0 öne geçti. Benzema orta sahada kaptığı topu Vinicius Junior’a gönderdi. Ceza sahasına girer girmez şutunu yollayan Brezilyalı yıldız topu ağlara göndermeyi başardı.

⏱ 30′ Dembele’nin sol kanattan ortasında topa yükselen Luuk de Jong kafayı vurdu. Top kaleci Courtois’da kaldı.

Barcelona skora dengeyi getirdi

GOL | Barcelona 42. dakikada Luuk de Jong’un bulduğu gol ile skora dengeyi getirdi. Dembele’nin ceza sahası orta alanına doğru gönderdiği topta, Militao topu uzaklaştırmak istedi. Topa ayak uzatan Luuk de Jong fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlik ile geçildi.

⏱ 49′ Barcelona Pedri ile etkili geldi. Pedri’nin ceza sahası dışından çektiği şutta top auta çıktı.

⏱ 54′ Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topta Dembele gelişine şutu gönderdi, top direğin yanından dışarı çıktı.

⏱ 69′ Direkten döndü. Real Madrid, Karim Benzema ile gole çok yaklaştı. Fransız yıldızın şutunda top direkten döndü.

Real Madrid yeniden öne geçti

GOL | 72. dakikada Real Madrid, Karim Benzema’nın golüyle 2-1 öne geçti. Benzema’nın ceza sahası içerisinde şutunu kaleci Ter Stegen kurtardı. Carvajal dönen topu içeriye çevirdi. Topla tekrardan buluşan Benzema, bu sefer golü atmayı başardı.

Barcelona skora yeniden dengeyi getirdi

GOL | 84. dakikada Barcelona Ansu Fati ile yeniden skora dengeyi getirmeyi başardı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında Alba topu ceza sahasına doğru ortaladı. Topa yükselen Ansu Fati, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Uzatmalara gitti | 90 dakikalık normal süresi 2-2’lik beraberlik ile sona eren maç uzatmalara gitti.

⏱ 94′ Barcelona’nın kullandığı köşe vuruşunda, Abde kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

GOL | 98. dakikada Real Madrid, Valverde’nin golüyle 3-2 öne geçti. Madrid ekibi, hızlı hücumda Barcelona’yı eksik adamla yakaladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Valverde, golü atmayı başardı ve skoru 3-2’ye getirdi.

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Barcelona ile Real Madrid karşılaşıyor. Saat 22:00’de başlayan El Clasico’yu, tivibu spor 3 kanalından şifresiz canlı olarak izleyebilmeniz için yapmanız gerekenler haberimizde.

Barcelona ile Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

Barcelona Real Madrid maçı saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Real Madrid maçı saat 22:00’den itibaren tivibu spor 3 kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Maçı şifresiz izleyebilmeniz için digitürk’ün ilgili spor paketine sahip olmanız gerekiyor.

Barcelona Real Madrid maçı şifresiz CANLI İZLE

Barcelona Real Madrid maçını spor paketi sahibi tivibu üyeleri şifresiz ve canlı izleyebilir. tivibu spor abonelik gerektirir.

İki takım arasında oynana son maçı Real Madrid 2-1 kazanmıştı. Barcelona rakibine karşı son 5 maçta kazanamadı.

Barcelona son maçında Granada ile 1-1 berabere kalırken Real Madrid ise Valencia’yı 4-1 mağlup etmişti.

Barcelona Real Madrid maçı iddaa oranları

İddaa Risk Yönetimi Barcelona’nın galibiyetine 3.30, beraberliğe 3.25, Real Madrid’in galibiyetine ise 1.68 oran veriyor.