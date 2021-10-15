İspanya La Liga’nın ünlü futbol kulübü Barcelona genç oyuncu Pedri ile sözleşme yeniledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18 yaşındaki Pedri ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmenin uzatıldığı kaydedildi.

Katalanlar, kilit oyuncularından birinin geleceğini güvence altına almak için harekete geçti ve Avrupa’nın en büyük harcama yapanlarından bazılarını savuşturmak için büyük bir rakam içerecek.

Barcelona, ​​Pedri’nin sözleşmesini yenilemek için ileri görüşmelerde bulunuyor ve İspanyol, 2026’ya kadar sürecek bir anlaşmayı kabul etmeye hazır.

Gol, son 24 saatte görüşmelerin hızlandığını doğrulayabilir ve Pedri, sezona hayal kırıklığı yaratan başlangıçlarının ardından kulübe büyük bir destek sağlayarak Katalanlarla devam etmekten mutlu.

Barça ayrıca, Avrupa’nın en büyük harcama yapanlarından bazılarının potansiyel ilgisini savuşturmaya çalıştıkları için 600 milyon € (509 milyon £ / 694 milyon $) değerinde bir serbest bırakma maddesi eklemeyi planlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin Haziran 2026’ya kadar uzatıldığı kaydedildi.

En son haberler ne?

Barça, Pedri ve Ansu Fati ile sözleşme uzatmaları konusunda görüşmelerde bulunuyordu, ancak Ronald Koeman’ın tarafı yüksek maaş teklif edemediğinden müzakereler ertelendi.

Pedri’nin durumunda, bir uzlaşmaya varılmış gibi görünüyor, 18 yaşındaki İspanyol milli oyuncu, 2026’ya kadar maaşını takımdaki konumunu yansıtmak için yeterli miktarda artıracak şartları kabul etmeye hazır.

Orta saha oyuncusu, geçen dönemki etkileyici atılım sezonunun ardından Barça’nın en iyi oyuncularından biri olarak mevcut durumuna rağmen, Pedri ilk takım kadrosunun en düşük ücretli üyelerinden biri.

Serbest kalma bedelinin 1 milyar avro olarak belirlendiği Pedri için yarın imza töreni düzenlenecek.

İki yıl önce Las Palmas takımından Katalan ekibine transfer olan Pedri, tüm kulvarlarda 56 maça çıktı ve 4 gol attı.

Pedri kimdir?

Pedri 25 Kasım 2002 tarihinde Tegueste, İspanya’da doğdu. İspanyol millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Barcelona takımında forma giymektedir.