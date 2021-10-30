Barcelona Alaves maçı canlı izle S Sport Plus şifresiz canlı yayın

İspanya La Liga’nın 12. haftasında Barcelona ile Alaves karşı karşıya geliyor. Saat 22:00’da başlayan müsabaka Spor Smart kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Barcelona Alaves maçı canlı izle.

Barcelona Alaves maçı saat kaçta hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 12. haftasında Barcelona ile Alaves karşı karşıya geliyor. Barcelona -Alaves maçı saat 22:00’de başladı ve D-Smart platformunda Spor Smart kanalından ve S Sport Plus’tan canlı olarak izlenebiliyor.

İki takım arasında oynanan son maçı Barcelona 5-1 kazanmıştı.

La Liga’da 10 maç sonunda Barcelona’nın 15, Alaves’in 9 puanı bulunuyor.

Barcelona geçen hafta ligde Vallecano’ya 1-0 mağlup oldu. Alaves ise Elche’yi 1-0 yendi.

Depay’ın ayağından bir penaltı kaçırdığı Rayo Vallecano mücadelesini 1-0 kaybeden Barcelona’da nihayet beklenen oldu ve Koeman’ın görevine son verildi. Onun yerine şu an Al Sadd’ı çalıştıran Xavi’nin gelmesine kesin gözüyle bakılıyor fakat Katar ekibi bir haftalık süre istediği için bu mücadeleye B takımının başındaki Sergi Barjuan’la çıkmaları muhtemel. Doğrusunu söylemek gerekirse Barjuan’ın oynattığı futbolu üçüncü ligde yer alan B takımı için bile oldukça zayıf ve renksiz buluyorum. Bu karşılaşmada Katalanların kenardan alacağı katkı bence çok kısıtlı olabilir. Sezona felaket başlayan Alaves toparlandı. Son altı maçta kalelerinde yalnızca üç gol gördüler. Bu süreçte Atletico Madrid, Cadiz ve Elche’yi yenerek düşme hattının üzerine tırmanmayı başarırken özgüven ve moral depoladılar. Geçiş sürecindeki Barça’ya sürpriz bir gol atabileceklerini düşünüyorum. Karşılıklı goller değerlendirilebilir.

Barcelona Alaves maçı bahis oranları kaç?

1: 1.15

0: 4.40

2: 7.40

Barcelona Alaves maçı canlı izle

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