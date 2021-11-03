Barça Efsanesi Xavi Teknik Direktör Olarak Dönüyor

Bu sezon oldukça zor günler geçiren, mali kriz nedeniyle bir çok yıldız oyuncusunu kaybeden Katalan ekibi Barcelona, teknik direktör değişikliğine gidiyor. La Liga’nın en tanınmış kulüplerinden biri olan Barcelona Ronald Koeman ile yollarını ayırdı. Barça’nın başına kimin geleceği merakla beklenirken, efsane futbolculardan Xavi’nin ismi öne çıktı.

Barcelona, Ronald Koeman’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Xavi’yi getirmek üzere.

Alınan kötü sonuçların ardından 27 Ekim’de Koeman’la yollarını ayıran Başkan Joan Laporta, Xavi’yi yuvasına döndürmek istiyor.

Goal’ün haberine göre, Barcelona ikinci başkanı Rafa Yuste ve futbol direktörü Mateu Alemany, Xavi’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Al Sadd’ın yöneticileriyle son bir görüşme yapmak üzere Katar’a gittiler.

Görüşmelerin ardından son pürüzlerin giderilmesi ve Xavi’nin en geç gelecek hafta Barcelona’nın yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor.

Katalan ekibinin başında, deplasmanda 1-0 kazandıkları Dinamo Kiev maçında, Sergi Barjuan yer almıştı.

Xavi, 24 yıl formasını giydiği Barcelona’da 767 maça çıkmış, sekiz La Liga ve dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarı elde etmişti.