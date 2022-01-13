Bank of America Solana Raporunu Yayımladı

Altcoin piyasalarının yönünü belirleyen lider kripto para Bitcoin, yeni günde yükselişini sürdürmeye devam ediyor. 13 Ocak itibarıyla BTC fiyatı yeniden 43.600 dolar seviyelerine dönerken altcoin piyasalarında da toparlanma görülüyor. Önde gelen altcoin Solana, son 24 saat içerisinde %8’in üzerinde değer kazandı. Öte yandan analistler SOL’un kısa vadeli hareketlerine odaklanmak yerine geleceğine odaklanılması gerektiğini belirtiyor. Bu duruma yönelik en son ve en çarpıcı görüş Bank of America analistlerince yayımlanan bir raporda yer aldı. Raporda, SOL’un gelecekte ödemeler devi Visa gibi olacağı belirtildi.

Bank of America’dan Dikkat Çeken Rapor

Bank of America dijital varlık stratejisti Alkesh Shah, 11 Ocak tarihli bir araştırma raporunda Ethereum katili olarak anılan Solana’nın gelecekte “pazar payını artırma potansiyeline” sahip olduğunu ifade etti. Bank of America tarafından yayımlanan raporda, Solana’nın dijital varlık ekosisteminin Visa’sı olabileceği analizinde bulunuldu. Raporun son kısmında, Solana’nın düşük işlem ücretleri, ölçeklenebilirlik ve kullanım kolaylığı avantajları nedeniyle Visa’ya benzediği belirtildi. Ayrıca hazırlanan raporda Solana’nın Ethereum’un pazar payından bir dilim almaya hazır olduğu ve ciddi bir büyüme yakaladığının altı çizildi:

“Solana ağı 2020’de piyasaya sürüldü ve şimdi 47 milyar dolarlık piyasa değeri ile beşinci en büyük kripto para birimi haline geldi. Ethereum’dan daha hızlı büyüyen SOL, 50 milyardan fazla işlemin yerine getirilmesi ve 5,7 milyonun üzerinde NFT’nin basılması için kullanıldı.”

SOL’un Faydaları Dezavantajlarından Daha Ağır Basıyor

Solana, ETH katili olarak anılmasına rağmen merkeziyetsizlik ve güvenilirlik gibi bazı problemleri barındırıyor. Öte yandan analistlere göre, SOL’un sağladığı yüksek hızlı işlemler ortaya çıkan bu sorunların önüne geçiyor. Bank of America analisti Shah da böyle düşünen isimler arasında yer alıyor ve Solana’nın faydaların dezavantajlardan daha ağır bastığını düşünüyor:

“Solana; yüksek verimlilik, düşük maliyet ve kullanım kolaylığı sağlama yeteneği sayesinde mikro ödemeler, DeFi, NFT’ler, merkeziyetsiz ağlar (Web 3.0) ve oyun gibi tüketici kullanım durumları için optimize edilmiş geniş bir blockchain sunuyor.”

Çoğu analist problemleri görmezden gelmesine rağmen Solana ciddi problemlerle karşı karşıya. Solana ağında geçtiğimiz aylarda yaşanan para çekme sorunu Binance tarafından 12 Ocak’ta onaylandı. Ayrıca SOL 7 Ocak’ta sosyal medya performans raporlarını da geciktirdi. Bu durumun bir DDos saldırısından kaynaklandığı düşünüldü. Çünkü geç gelen raporlara, ağ performansında görülen yavaşlık da eşlik etmişti. Ancak Solana böyle bir saldırı olduğunu inkar etti. Bu inkara rağmen, geçtiğimiz günlerde Solana Labs iletişim başkanı Austin Federa, “geliştiricilerin şu anda işlem iyileştirilmesine odaklanarak ağın sorunlarını çözmek için çalıştıklarına” dair bir açıklamada bulundu.

Solana Kripto Paraların Visa’sı Olabilir

Bank of America’nın raporunda Solana’nın düşük işlem ücretleri, kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirliği nedeniyle Ethereum’dan pazar payı aldığına yer verildi. Raporda Ethereum’un gelecekte sadece yüksek değerli işlemler, depolama ve tedarik zinciri gibi kullanım durumlarıyla kısıtlanabileceği ifade edildi. Özellikle Solana ağının saniyede 65 bin işleme izin verdiğinin ve bu işlem hızının ödemeler devi Visa’yı sollama potansiyeline sahio olduğunun altı çizildi:

“Ethereum, merkeziyetsizliğe ve güvenliğe öncelik veriyor. Ancak ağ tıkanıklığı dönemlerinde, gönderilen işlemin değerinden daha yüksek olan işlem ücretlerine yol açan ölçeklenebilirlik problemleri ortaya çıkıyor. Visa saniyede ortalama 1.700 işlem (TPS) işler, ancak ağ teorik olarak en az 24.000 TPS işleyebilir. Ethereum şu anda ana ağda yaklaşık 12 TPS’yi idare ediyor (daha fazlası ikinci katmanda işleniyor). Solana ise 65.000 TPS’lik teorik bir limite sahip.”

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