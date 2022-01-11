Bakan Kasapoğlu’ndan Ahmet Çalık için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Konyaspor’da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık’ın Ankara-Niğde kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim.”