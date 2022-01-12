Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! “Tek çare kongre”

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’de kendi sahasında Adana Demirspor’a yenilerek ikinci yarıya kötü başladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Bu gelişmelerin ardından eski Başkan Aziz Yıldırım Fanatik Gazetesi yazarı Faik Çetiner’e açıklamada bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe’de kötü gidişat sürüyor. Kadıköy’de 1-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım sezonun ikinci yarısına mağlubiyetle başladı.

Fenerbahçe bu mağlubiyetle birlikte liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’un tam 17 puan gerisine düştü.

Covid-19 testinin negatif çıkmasının ardından Adana Demirspor maçını tribünden izleyen başkan Ali Koç istifaya davet edildi.

Sarı-lacivertli kulübü başkanı, hemen önünde yer alan taraftarların ‘istifa’ protestolarına alkışlayarak tepki gösterdi.

Fanatik Gazetesi yazarı Faik Çetiner, Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumu değerlendiririrken, eski başkan Aziz Yıldırım’la yaptığı konuşmayı aktardı.

“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sınırsız zannettiği kredisini 3.5 yıl içinde sıfırladı. Yaptıklarını, icraatlarını düşündükçe başkanın neyi hedeflediğini anlamak mümkün değil.

Ligin ikinci yarısı başlamış; Fenerbahçe takımı, futbol kariyeri bilinmeyen, tecrübesi olmayan, futbolcuların elinde oyuncakmış gibi duran bir alt yapı hocasına teslim edilmiş.

Yarış 3 kulvarda devam ediyor, Fenerbahçe başkanı, ‘Teknik direktörü 1-2 haftaya buluruz’ diyor. Bu tutum, bu davranış biçimi Fenerbahçeliler’i çileden çıkartıyor. Fenerbahçe ne Löw’le düzelir, ne Mourinho ile ne de Wenger ile.

Fenerbahçe acil kongreye gitmeli. Başkan ya bırakmalı, ya da güvenoyu istemeli. Yeni liste yaparken de Fenerbahçe’nin ciğerlerini bilen yöneticileri yanına almalı.

Şimdikiler gibi Fenerbahçe’yi hiç tanımayan etiket meraklılarını değil. Efsane başkan Aziz Yıldırım’ın düşüncesi de aynı. Geçen gün yaptığımız ayak üstü sohbette, ‘Şu anda tek çare kongre’ sözleriyle görüşünü dile getirdi.”