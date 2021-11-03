Aziz Yıldırım 69. doğum gününü kutladı! Aykut Kocaman detayı gözden kaçmadı

Fenerbahçe’nin unutulmaz başkanlarından Aziz Yıldırım, 69. yaş gününü kutladı. Kutlamada Aziz Yıldırım ile sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Aykut Kocaman bir araya geldi.
Aziz Yıldırım’ın doğum günü yakın arkadaşlarıyla bir restoranda kutlandı.
Aykut Kocaman başta olmak üzere medya ve spor dünyasından tanıdık isimler Aziz Yıldırım’ı yalnız bırakmadı.
Kutlamalarda şarkılar söylendi, Aziz Yıldırım’ın eğlenceli görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.
Aziz Yıldırım’ın yaş günü kutlamasından kareler;
Kaynak: Haber Global
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