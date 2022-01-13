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Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda biletlerin yarısı satılacak

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment

Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarının etkisiyle vaka sayılarının rekor seviyelere ulaştığı Avustralya’da pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası biletlerinin sadece yarısı satılacak.

Victoria Eyalet Hükümeti yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin başkenti Melbourne’da 17-30 Ocak tarihlerinde yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda uygulanacak yeni önlemlere ilişkin bilgi verdi.

“COVID-19’dan Güvenli Etkinlik Planı” kapsamında pazartesi gününden itibaren turnuvanın yapılacağı Melbourne Park’a gelecek seyircilere bilet satışının, toplam bilet sayısının yarısına ulaşıldığında durdurulacağı belirtildi.

Satışı yapılan bilet sayısının henüz toplamın yüzde 50’sine ulaşmadığı, bugüne kadar satın alınan tüm biletlerin geçerliliğini koruyacağı ifade edildi.

Yeni kurallar kapsamında turnuvanın düzenlendiği alandaki tüm tesislerde, yemek yeme ve bir şeyler içme haricinde maske takmak zorunlu olacak.

Delta ve Omicron varyantlarının etkisiyle vaka sayıları ve can kayıplarının rekor seviyelerde seyrettiği Avustralya’da, son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı ve 145 binden fazla kişiye COVID-19 teşhisi konuldu. Bu vakalardan 37 bin 169’u turnuvanın yapılacağı Victoria eyaleti ve eyaletin başkenti Melbourne’da tespit edildi.

Ülkede COVID-19 kaynaklı ölüm sayısında da günlük rekor kırıldı ve 53 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının 25’i Victoria eyaletinde kayda geçti.

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