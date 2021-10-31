Augsburg Stuttgart maçı canlı izle bein sport 2 Almanya Bundesliga‘da 10. hafta heyecanı yaşanırken, 31 Ekim Pazar günü İddaa fikstüründe 2 karşılaşma bizleri beklerken, günün ilk maçında Augsburg ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Saat 17:30’da sahne alacak maçın yayın ekranı beIN SPORTS HD 2.

Augsburg Zayıf Halkalar Arasında

Almanya Bundesliga sahnesinde zor günler geçiren Augsburg, kötü gidişatını Almanya DFB Kupası’na taşıdı ve 2. Tur’da Bochum’a elendi. Bundesliga’da beraber mücadele ettiği Bochum ile maçın normal süresini 2-2’lik beraberlikle kapatan Augsburg, seri penaltılar sonrasında turnuvaya veda etti. Almanya Bundesliga’da ise 9 haftadan sadece 1 galibiyet alabilen ve son 4 haftanın tamamında puan kaybeden ev sahibi, son olarak ligde geçtiğimiz hafta Mainz’a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Augsburg, Markus Weinzierl yönetiminde düşme potasına kadar geriledi. Augsburg cephesinde Jensen, Dorsch, Niederlechner ve Uduokhai’nin sakatlığı bulunuyor.

Stuttgart 4 Haftadır Kaybetmiyor

Geride bıraktığımız hafta içi Almanya DFB Kupası’na 2.Tur’da veda eden bir diğer takım ise Stuttgart oldu. Konuk ekip evinde Köln’e 2-0 mağlup oldu. Stuttgart rakibi Augsburg’un aksine, Almanya Bundesliga’nın son haftalarında ise çok daha etkili performanslar sergiledi. Son 4 haftadan 3 beraberlik, 1 galibiyetle ayrılan Pellegrino Matarazzo’nun öğrencileri, maç kazanmakta zorlansa da, rakiplerine 3 puan fırsatı vermedi. 13. sırada yoluna devam eden konuk ekip, yükselişini sürdürmek istiyor. Stuttgart takımında Anton, Cisse, Egloff, Kalajdzic, Katompa Mvumpa, Massimo, Millot, Muller, Sankoh ve Karazor sakat.

İddaaa Tahmini

Almanya Bundesliga’nın son haftalarında rakibinden çok daha iyi performanslar sergileyen Stuttgart, 4 haftalık yenilmezlik serisiyle konuk olacağı Augsburg deplasmanından 3 puanla çıkmayı başaracaktır.