Atletico Madrid, Real Betis’i 3 golle geçti

Atletico Madrid, Wanda Metropolitano’da Real Betis’i ağırladı. İspanya La Liga’nın 12. haftasında Atletico Madrid, sahasında karşılaştığı Real Betis’i 3-0 mağlup ederek zirveyi takibini sürdürdü.

Diego Simeone’nin öğrencileri sahadan 3-0 galip ayrılırken, 3 puanı getiren golleri 26. dakikada Carrasco, 63. dakikada Pezzella (kendi kalesine) ve 80. dakikada Felix kaydetti.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 22 puana yükseldi, Real Betis ise 21 puanda kaldı.

La Liga’nın 13. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Valencia ile karşılaşacak, Real Betis ise Endülüs derbisinde Sevilla’yı konuk edecek.