Trfutbol.com – Beşiktaş’ın istikrar abidesi oyuncusu Atiba, ilerleyen yaşına karşın gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakıyor. 2013 yılında PSV’den Beşiktaş’a transfer olan ve 8 yıldır siyah beyazlı formayı terleten 39 yaşındaki oyuncuya, Beşiktaş yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Yıllardır Beşiktaş forması giyen ve 8 sezonluk süreçte Beşiktaş’ın en istikrarlı futbolcularından biri olan Atiba, artık Beşiktaş ile özdeşleşen bir oyuncu haline geldi. 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, verilen tüm görevleri hakkıyla yerine getirdi. İstanbul’da ve Beşiktaş’ta mutlu olan Atiba için Beşiktaş yönetimi yeni bir görev düşündü. Beşiktaş, ilerleyen yaşına rağmen hala üst düzey performans gösteren Atiba’nın futbol zekasından faydalanmak istiyor.

Atiba Teknik Heyette Görev Alacak

Beşiktaş’ın efsane oyuncularının arasına giren ve uzun yıllardır siyah beyazlı formayla büyük başarılara imza atan Atiba’nın takımda kalmasını hem taraftarlar hem de yönetim istiyor. Beşiktaş yönetimi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Atiba ile bir kez daha masaya oturacak. Ancak bu kez Atiba’ya başka bir teklif sunulacak. Atiba’ya Beşiktaş teknik heyetinde yer alması teklif edilecek.

Artık kendisini Beşiktaş’ın bir parçası olarak hisseden ve İstanbul’da olmaktan da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Atiba’nın bu görevi kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Önümüzde uzun bir lig maratonu olduğunu söyleyen Atiba’nın zamanı geldiğinde yönetimle masaya oturup bu konuda anlaşması bekleniyor.