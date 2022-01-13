Athletic Bilbao’dan muhteşem geri dönüş

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Athletic Bilbao geri düştüğü maçta Atletico Madrid’i 2-1 yendi ve finalde Real Madrid’in rakibi oldu.

Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yaptığı İspanya Süper Kupa yarı finali ikinci maçında Atletico Madrid ve Athletic Bilbao karşılaştı.

Kral Fahd Uluslararası Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Mücadelede ilk sessizliği Atletico bozdu. 62’de Unai Simon’un kendi kalesine attığı golle Atletico öne geçti.

Bilbao 72’de Alvarez ve 81’de Williams ile skoru lehine çevirdi: 1-2

90+4’te Jose Gimenez yaptığı hareket sonrasında kırmızı kart gördü.

Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Athletic Bilbao, finalde Real Madrid’in rakibi oldu.

– Süper Kupa maçları ticari gerekçelerle Suudi Arabistan’da oynanıyor

İspanya Süper Kupası, La Liga kulüplerine yeni bir ticari kaynak sağlaması amacıyla 2020 yılında format değiştirerek 4’lü final olarak oynanmaya başlamıştı.

Geçen sezonunun Kral Kupası finalistleri ile ligi ilk iki sırada tamamlayan takımların katılmaya hak kazandığı Süper Kupa’da bir takımın her iki kulvarda da yer alması halinde lig sonu sıralamasına göre en üstte bulunanlar bu turnuva dahil ediliyor.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), Süper Kupa maçlarının Suudi Arabistan’da oynanması için 2020’de bu ülkenin futbol federasyonu ile 3 yıllık anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa’ya katılan takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon avro veriyor.

İlk kez 2018 yılında İspanya dışında (Fas’ın Tanger kentinde) organize edilen Süper Kupa, geçen yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla Cidde yerine Sevilya’da oynanmıştı.

İspanya Süper Kupası’nı en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, Real Madrid 11 kez, son şampiyon Athletic Bilbao ise 3 kez bu kupayı müzesine götürdü.