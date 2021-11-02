UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu F Grubu’nda Atalanta ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Saat 23:00’te başlayan müsabaka Exxen platformundan canlı olarak yayınlanıyor. Atalanta Manchester United maçı canlı izle şifresiz exxen Atalanta Manchester United maçını jestyayın, justin tv, kralbozguncu canlı maç izle linki.

Atalanta – Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde F Grubu’nda İtalyan ekibi Atalanta, İngiliz devi Manchester United’ı ağırlıyor. Atalanta ile Manchester United arasında oynanan karşılaşma saat 23:00’te başladı. Gewiss Stadyum’daki maç Exxen platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Atalanta – Manchester United canlı maç izle

İki takım arasında oynanan son maçı Manchester United 3-2 kazanmıştı.

Grupta Atalanta’nın 4, Manchester United’ın 6 puanı bulunuyor.

Atalanta Manchester United maçı iddaa oranları

1: 2.555

0: 3.15

2: 1.91

Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan takımlarıyla oynadığı son 11 maçın sadece birini kaybeden Manchester United (8G 2B), son altı karşılaşmanın beşinden galip ayrıldı (1M).

Avrupa kupaları tarihinde İngiliz takımlarını üç kez konuk eden Atalanta (1G 1B 1M), Manchester United ile iç sahada ilk kez karşılaşmaya hazırlanıyor.

Manchester United, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde 150 maça çıkan dördüncü takım olacak (Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona’nın ardından).

Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son sekiz iç saha maçının sadece ikisini kaybeden (3G 3B) ve son karşılaşmada Young Boys’u 1-0 mağlup eden Atalanta, üst üste iki galibiyeti sadece bir kez alabildi (2019/20; vs Dinamo Zagreb & Valencia).

Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son üç deplasman maçını kaybeden Manchester United, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste dört dış saha yenilgisi almadı.