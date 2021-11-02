Atalanta Manchester United maçı canlı izle Exxen şifresiz canlı maç izle

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. Maçında Atalanta evinde, Manchester United karşısında sürpriz arayacak. Mücadele saat 23.00’te başlayacak ve EXXEN platformundan ekranlara gelecek.

Atalanta Sürpriz Peşinde

Atalanta, geçtiğimi hafta Serie A’da Lazio ile karşılaştı ve rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Bu sezon Serie A’da sadece 2 mağlubiyet yaşadılar ve ilk 4 hedefleri devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde ise grupta oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Gasperini’nin öğrencileri, 3. Sırada yer alıyor. Grupta oynadıkları son karşılaşmada Manchester United’a 3-2 kaybetmişlerdi. Bu hafta ise Manchester United’ı iç sahada konuk edecekler. Maç öncesinde Atalanta’da Hans Hateboer, Matteo Pessina ve Robin Gosens’in sakatlıkları bulunuyor.

Manchester United Nefes Aldı

Manchester United, 2 hafta önce Premier Lig’de ağır bir yenilgi yaşamıştı. Old Trafford’da konuk ettiği Liverpool’a 5-0 kaybeden Kırmızı Şeytanlar, geçtiğimiz hafta ise Tottenham’ı deplasmanda 3-0 ile geçti ve moral buldu. Solskjaer ve öğrencileri, biraz olsun nefes aldı diyebiliriz. Şampiyonlar Ligi’nde ise grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet alabilen Manchester United, topladığı 6 puan ile lider konumda yer alıyor. Grupta oynadıkları son karşılaşmada Atalanta’yı 3-2 ile geçen Manchester United, Azurri’de de galibiyet için oynayacak. Maç öncesinde Manchester United’da önemli bir eksik bulunmuyor.

İddaa Tahmini

Gollü bir maç bekliyorum. Atalanta, bu sezon hücumda yine çok üretken. İlk maçta tam 5 gol çıkmıştı. Yine iki takımında gol bulacağı bir 90 dakika izleriz.