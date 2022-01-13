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Aston Villa, Lucas Digne’yi kadrosuna kattı

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Premier Lig takımlarından Aston Villa, Lucas Digne’nin transferinin tamamlandığını açıkladı.

Ara transfer döneminde kadrosunu Philippe Coutinho ile güçlendiren Aston Villa ikinci transferini yaptı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde transferin 25 milyon sterlin karşılığında tamamlandığı ifade edildi.

Aston Villa Menajeri Steven Gerrard transfere ilişkin yaptığı açıklamada, “Lucas’ı takıma kazandırabileceğimiz fırsatı gördüğümüzde bu şansı kaçırmak istemedik. Ocak ayındaki transfer döneminde bu kalitedeki oyuncuları takıma kazandırmak kadroyu güçlendiriyor. Hepimiz bu transferden dolayı çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Everton formasını 15 maçta giyen Lucas Digne, 1 gol kaydetti.

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