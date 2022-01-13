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Aston Villa, Everton’dan Digne’yi transfer etti

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment

İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa, Everton’dan 28 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusu Lucas Digne’yi 30 milyon euroya transfer etti.

İngiliz kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Aston Villa, Everton’dan Lucas Digne’nin transferini duyurmaktan mutluluk duyuyor.” ifadesi kullanıldı.

Aston Villa’nın teknik direktörü Steven Gerrard’ın “Lucas Digne’nin gelişi, beni ve Aston Villa ile ilişkili herkesi heyecanlandırıyor.” değerlendirmesine de açıklamada yer verildi.

Paris Saint-Germain, Roma ve Barcelona gibi Avrupa futbol kulüplerinde de oynayan Fransız futbolcu, ülkesinde ve İspanya’da lig şampiyonluğu başarıları yaşadı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Digne’nin transferi 30 milyon euro (25 milyon sterlin) karşılığında gerçekleşti.

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