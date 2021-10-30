Arsenal Yenilmezlik Serisini 7 Maça Çıkardı

Premier Lig’i geçen sezon 8. sırada tamamlayabilen, İngiltere’nin köklü kulüplerinden Arsenal, bu sezona da çok kötü başlamıştı. İlk 3 maçını da kaybeden Arsenal’de artık Mikel Arteta’nın koltuğunun sallandığı dedikoduları çıkmaya başlarken, Arteta ve öğrencileri ciddi bir çıkış yakaladı. Geçtiğimiz 6 hafta boyunca kaybetmeyen Arsenal oldukça zor bir deplasman olan Leicester City maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi.

Premier Lig’in en köklü takımlarından biri olan Arsenal, sezona oldukça kötü bir başlangıç yapmıştı. Geçtiğimiz sezondan süregelen kötü sonuçlar, Arsenal’in yakasını bir türlü bırakmadı. Ancak 4. hafta oynanan Norwich City maçıyla birlikte yakalanan çıkış, Arsenal için yeni bir başlangıç oldu. Bu maçtan sonra yenilgi yüzü görmeyen Arseanel, 7 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı. Bu gün oynanan Leicester City deplasmanında alınan galibiyetle birlikte serideki 7 maçın 5’ini kazanan Arsenal, böylelikle puanını 17’ye çıkardı.

King Power Stadı’nda oynanan maça iyi başlayan Arsenal, 5. dakikada Gabriel Magalhaes ve 18. dakikada Emile Smith Rowe’un golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 17’ye çıkaran Arsenal, maç fazlasıyla 5. sıraya yükselirken, 14 puanda kalan Leicester City ise 10. sıraya geriledi.