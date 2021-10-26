Arkasspor Yoluna Namağlup Devam Ediyor

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde İzmir derbisi heyecanı yaşandı. Altekma ile karşılaşan Arkkasspor, rakibine tek set bile vermeden 3-0’lık galibiyete uzandı. Sezonun 4. maçını da kazanan Arkkasspor, böylelikle namağlup lider olarak yoluna devam etti.

İzmir temsilcisi bu periyotta rakiplerine tek set bile vermedi. Sezona Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş deplasmanında 3-0’lık galibiyetle başlayan mavi-beyazlılar, daha sonra Tokat Belediye Plevne, Bingöl Solhanspor ve son olarak Altekma’yı aynı skorlarla dize getirdi.

İlk 4 haftada liderlik koltuğunu bırakmayan Arkasspor, kendisi gibi 4’te 4 yapan takipçileri Fenerbahçe HDI Sigorta ve Halkbank’ı set averajıyla geride bıraktı. Ligde rakiplerine set vermeyen tek takım konumundaki İzmir ekibi perşembe günü Galatasaray HDI Sigorta’ya konuk olduktan sonra 1 Kasım’da Ziraat Bankkart’ı ağırlayacak. Mavi-beyazlı takımda libero Caner Dengin ve smaçör Efe Mandıracı en iyi oyuncu listesinde zirvede yer alıyor.