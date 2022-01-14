14 Ocak 2022 Arka Sokaklar 610. Bölüm yayında! Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde Rıza Baba, evinden çıktıktan sonra suikasta uğruyor! Arka Sokaklar Rıza baba ölecek mi? Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü? Zafer Ergin diziden neden ayrıldı?

Rıza Baba, evinden çıkıp arabasına gitmektedir. Bu sırada ona kimliği belirsiz birisi yaklaşır. Adam, Rıza Babaya üç el ateş eder. Rıza Baba kanlar içinde yere yığılır. Rıza Baba ölüyor mu? Ona ateş eden adam kim?

Mesut’un davasında yeni delillerin ortaya çıkması Mesut’un işini zora sokar. Delilleri gönderen kişinin kim olduğu öğrenen Mesut hışımla ortadan kaybolur. Mesut’u arayan ekibimiz gergindir.

Samir’in kaldığı hapishaneden gelen bir haber ekibimizi ve İlyas Albay’ı şoka uğratır. Harekete geçen İlyas Albay kendisini tehlikeli bir konuma sokarken ekibimizi de peşinden sürükler. Uyuşturucu alışverişine devam eden Amerikalıların intikam almak için son bir planı daha vardır.

Veli isimli tekinsiz bir adam, önce kağıtçı Kudret’in eşi Nuran’a, ardından da Kudret’e saldırır. Polislerimiz izini kaybettiren Veli’yi bulmalıdır. Ekibimiz Veli’yi ararken aradaki husumetin sebebini öğrenmeye çalışacaklardır.