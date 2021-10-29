Arka Sokaklar Ali Diziden Neden Ayrıldı Sorusunun Cevabı Belli Oldu

Arka Sokaklar dizisinde Ali komiser şoku yaşandı. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan ve ekipte ‘Leyla’ lakabı ile bilinen Alp Korkmaz, 600. bölümde şehit oldu. Peki, Alp Korkmaz Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı?

Ekranlarda yayınlandığı ilk günden bu yana kesintisiz olarak izlenen Arka Sokaklar’da yaprak dökümü devam ediyor. Başrollerinde Zafer Engin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, Oya Okar ve Yiğitcan Ergin gibi isimlerin oynadığı Arka Sokaklar dizisinin 600. bölümünde izleyenleri üzen bir gelişme yaşandı.

ARKA SOKAKLAR ALİ ÖLDÜ MÜ?

Yeni bölümde ekip, Harun’u kaçıran teröristlerin peşine düştü. Gözünü kırpmadan teröristlerin operasyonunu sonlandırmak isteyen ekip, büyük bir hazırlık yaptı. Antalya Narkotik Şube ile ortak yapılan operasyon için Hüsnü, Emre ve Aslı görevlendirildi. Operasyon sırasında da Sniper’ı kullanan kişinin Ali olduğu söylendi. Çatışma sırasında peş peşe teröristleri vurarak ekibi koruyan Ali’ye bazuka ile saldırıldı. Ali de büyük patlamada hayatını kaybederek şehit oldu.

Ali’nin gözünün önünde öldüğü gören Hüsnü ise sinir krizi geçirdi. Cenaze ile İstanbul’a dönen Hüsnü, telefonda Mesut’a acı haberi verdi. Mesut da Rıza Baba’nın evine giderek Pınar’a eski eşi Ali’nin şehit olduğunu söyledi. Acı haberi alan Pınar ise sinir krizi geçirdi.

Dizide Ali karakterini canlandıran Alp Korkmaz da son bölümle diziye veda etti. Ancak oyuncudan vedasıyla ilgili bir paylaşım gelmemesi kafaları karıştırdı.

ALP KORKMAZ NEDEN AYRILDI?

Son gelen iddialar doğrultusunda Arka Sokaklar dizisinde oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar haftalıklardan 1 kuruş dahi alamadığı belirtildi.

Yine iddiaya göre 24 Ağustos’ta sete çıkan Arka Sokaklar’da görev alan set işçilerinin sigortaları daha yeni bir tarihte, 20 Ekim’de yapıldı.